Jagten går ind på Trapholt

Kolding: Påskeharen har været på spil på Trapholt og gemt påskeæg rundt i museet. I påsken skal børnene på jagt og finde dem og de værker, som de matcher. Når æggene er fundet og svararket udfyldt, får børnene et lille påskeæg og deltager i en konkurrence om en flot tegnebog, farveblyanter og to fribilletter. Der er æggejagt i påskedagene fra den 24. marts til og med 2. april 2018 - undtaget mandag den 26. marts, hvor museet er lukket.

Når børnene har været gennem æggejagten, må familien ikke snyde sig selv for at se eller gense EAT ME, der er en udstilling for alle sanser med kunst og design af, om og med mad.

60 kunstnere og designere udfordrer med værker, der berører temaer som identitet, samfund, natur, kultur, grænser, sanser og fremtid. Der er fri entré for børn og unge under 18 år, og det er gratis at deltage i æggejagten. Den guidede sanseoplevelse koster 30 kr. og kan bookes på trapholt.dk og opleves fra den 29. marts til den 2. april.