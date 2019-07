Jægerne fik ram på 1327 rågeunger: Kolonierne har rykket sig

Der er sat punktum for dette års rågesæson, og i år er der blevet skudt 1327 rågeunger. 77 jægere har været ude for at regulere råger, og de er blandt andet stødt på en helt ny koloni.

Kolding: Igen i år har jægerne været ude og regulere de skræppende rågeunger, der kan få selv det mest rolige menneske til at ønske den sorte fugl lang pokker i vold. Problemerne forsøges begrænset med regulering af rågeungerne, der må skydes fra 1. maj til 15. juni, hvis man har indhentet en tilladelse.

I år havde 77 jægere hentet tilladelse, og til sammen har de skudt 1327 rågeunger. Det er cirka de samme antal som i de foregående år, fortæller Gunnar Bennedsen fra Danmarks Jægerforbunds Kolding-afdeling.

Tidligere har Vamdrup været svært plaget af den øredøvende rågeunger, og sådan var billedet også i denne rågesæson.

- Vi har specielt skudt mange i Vamdrup. På Friggasvej inde i Kolding har der også været mange rågeunger, fortæller Gunnar Bennedsen, der har set en stor koloni mere, men ikke har skudt mod den.

- Der ligger en børnehave i Strandhuse på Skolebakken, hvor der har været mange, men der har vi ikke lov til at regulere, siger jægeren.

Der er tidligere blevet gjort en særlig indsats i Vamdrup for at begrænse råge-bestanden. Den indsats indebar, at udvalgte jægere skød voksne fugle, så der var færre til at bygge reder.