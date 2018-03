Jægere har skudt flere råger end ventet

I to måneder har fire jægere forsøgt at regulere rågebestanden i Vamdrup ved at skyde voksne råger. Mindst 35 råger er skudt, og det er flere, end jæger Gunnar Bennedsen havde forventet.

- De siger, at de godt kan mærke, at der ikke er så mange. Rågerne er presset lidt ud i yderkanterne og væk fra boligerne, siger han.

De seneste to måneder har fire jægere været i gang med at regulere bestanden af voksne råger i Frederikkelund og Margrethelund, som er Kolding Kommunes største rågekolonier. Og det er gået bedre end forventet.

Kolding Kommune søgte sidste år om tilladelse til at skyde voksne råger i kommunens to største rågekolonier, Frederikkelund og Margrethelund i Vamdrup.Fire jægere fik tilladelse af Naturstyrelsen til at regulere fra 15. januar til 15. marts. Målet var at få rågerne til at flytte sig ind midt i de grønne områder, så der er så langt fra boligerne som muligt. Udfordringen i råge-reguleringen er, at rågerne er kloge. De genkender jægerne, når de ankommer til skoven og flyver væk, inden jægerne når at tage sigte.

Råger i det fjerne hjørne

Den strategi, som Naturstyrelsen har anbefalet, går ud på at bevæge sig rundt i en zone langs de kanter af rågekolonierne, som grænser op til boligområder. Målet var ikke at skræmme rågerne helt væk, men at få dem til at bygge rede så langt væk fra boligerne som muligt. Og det lader til at være lykkedes.

- Jeg kan se, at rågerne i Margrethelund sidder ovre i det fjerneste hjørne. Der er selvfølgelig også nogle i beboelsesområdet, men i det store og hele er det, som om de er rykket lidt, siger Gunnar Bennedsen.

Han minder dog om, at kun tiden kan vise, om missionen er lykkedes.

- Det er jo et forsøgsår. Vi har talt om, om det her måske bare betyder, at de bare kommer senere i gang med at bygge reder, men at problemet ikke er mindre. Vi må håbe, det har en effekt. Det vil tiden vise, siger han.