Jadalla fra Skovparken: Godt at fordele tosprogede børn

Jadalla Allouch bor i Skovparken og får passet sit barn i en daginstitution, hvor cirka 85 procent af børnene har tosproget baggrund. Han synes godt om regeringens forslag om at undgå for mange tosprogede børn i hver daginstitution.

Vedtages forslaget vil det få stor betydning for en del småbørnsforældre i Kolding, der vil skulle køre længere væk for at få passet deres barn. I fire af kommunens daginstitutioner bor over 60 procent af børnene nemlig i et af de to områder, der er på den officielle ghettoliste.

Alligevel fortæller Jadalla Allouch, der selv bor i Skovparken, at han er tilhænger af forslaget i regeringens nyligt lancerede ghettoplan om, at der per år højst må optages 30 procent børn fra udsatte boligområder som for eksempel Munkebo og Skovparken/Skovvejen i hver daginstitution.

Hans ældste dreng på otte år gik der også, ligesom Jadalla Allouchs to yngre søstre også gik i Daginstitutionen Palme Allé. Han kender institutionen rigtig godt og var ikke i tvivl om, at hans yngste søn også skulle gå der.

Mød danskere

- Det er et udmærket forslag at fordele de tosprogede børn rundt. De skal kunne se andre end dem, de bor med, og skal kunne snakke dansk. Det kan være svært, hvis de også bor i et område, hvor der er flest tosprogede, siger 34-årige Jadalla Allouch, der arbejder som kok på en café i storcentret og desuden har natarbejde hos Arla.

Han ser ikke det store problem i, at nogle forældre i Munkebo og Skovparken/Skovvejen skal køre længere hjemmefra for at aflevere deres barn i daginstitution, ligesom forældre fra andre dele af Kolding skal køre til Skovparken-området eller Munkebo for at aflevere deres barn i institution, hvis regeringens ghettoplan vedtages.

Jadalla Allouch mener, at mange børn og unge gerne vil lære andre med anden baggrund at kende.

- Men de er blevet skræmt fra at snakke med andre. Rygterne skræmmer, siger Jadalla Allouch, der understreger, at der efter hans mening er meget stor forskel på et ghettoområde som Skovparken, hvor han bor, og så Gjellerup eller Vollsmose, der er langt større boligområder.