Jacob klarede en hel nat på pælen

Konkurrencen

Det gælder om at blive siddende på pælen længst muligt i de fire døgn.



Pælen er syv meter lang og måler højst tre meter over vandet. Ovenpå pælen er der placeret en plade på 25 x 25 cm, som deltageren sidder på.



Der er ingen ryglæn, men der er en parasol monteret på pælen for at give læ for sol og regn.



Toiletbesøg foregår ved, at en robåd sejler ud med bækken og regnslag til pælesidderen.



Mad og drikke bliver sejlet ud til deltagerne.



Præmien er på 10.000 kr. Der vil også blive indsamlet sponsorbeløb, som indgår i en fælles pulje. Dette beløb deles mellem alle deltagerne i forhold til det antal timer, de har siddet på pælen.



Det højeste beløb, en person har vundet, var 42.000 kr., men her sad deltageren også alene de sidste to døgn.