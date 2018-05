Jacob Kühne skifter fra Fredericia til Kolding

Kolding: Kolding Håndboldklub og Jacob Kühne er blevet enige om en etårig aftale for den kommende sæson. Jacob Kühne skifter fra Fredericia HK.

- Jacob Kühne er en rigtig dygtigt håndboldspiller, der har spillet ligakampe for KIF Kolding København og 1. division i Fredericia HK de sidste par år. Han har også været med omkring U20-landsholdet, så det er en rigtig spændende spiller, udtaler sportschef Jimmi Jørgensen, Kolding HK, i en pressemeddelelse.

- For mig at se, er Kolding HK en mulighed for mig for at få de vigtige minutter kampmæssigt i min udvikling som håndboldspiller. Den eneste måde jeg bliver en bedre håndboldspiller er ved at spille, oplyser Jacob Kühne.

Han fortæller, at han har afvist nogle udenlandstilbud.

- Det var selvfølgelig svært. Men den mulighed jeg har fået ved at være en del af KH og samtidig kunne udvikle mit håndboldspil og få en rolle håndboldmæssigt ville være et bedre skridt i den rigtige retning for mig, siger Jacob Kühne.