Jacob, Hjalte og Mike sad 96 timer på en pæl: Mine ben føles som om, at de har en promille som min alder

- Jeg havde hele tiden tænkt, at det ville være hårdt, og at jeg ville have ondt nogle steder, men det gik overraskende godt. Det har været sjovt at prøve og en god oplevelse, og vi har alle tre været gode til at sove, og vi snakkede godt sammen. Derfor har kedsomhed ikke været et issue, og det er nok også, fordi vi alle har haft besøg, siger Jacob Bjerre.

Juelsminde/Kolding: - Tre, to, en, tæller folk på kajkanten ned, mens de giver et stort bifald.

Sjovt med de andre

Hjalte Hansen, som for to år siden deltog i pælesidning i Odense, fortæller, at pælesidningen i Juelsminde klart var hårdere.

- Mine ben føles som om, at de har en promille som min alder, eller i hvert fald som en promille på to. Jeg føler mig egentlig ikke så træt lige nu, men det er nok, fordi jeg er overtræt. Jeg skal lige drikke øllen ud og have et bad, og så kan jeg nok mærke det. Det har været sjovt at sidde med de andre, og vi har snakket om alt muligt og drillet hinanden, siger Hjalte Hansen fra Odense, der ikke har noget imod at dele præmien.