Ja til alle nye 0. klasse-elever: De kommer ind på mors og fars favoritskole

Kolding: Alle de kommende skolebørn, der i løbet af vinteren er blevet indskrevet på en af Koldings folkeskoler, får efter alt at dømme plads på den skole, deres forældre helst vil have, at de skal gå.

Dermed bliver der i år ikke givet nogle afslag til børn, der søger ind på en folkeskole, selv om de reelt bor i et andet skoledistrikt. Det gør der ellers de fleste år, men denne gang har man kunnet opfylde samtlige forældres ønsker, oplyser skolechef Lars Svenson, der understreger, at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget endnu mangler at sige endelig ja til fordelingen af de kommende skoleelever.

Han forklarer, at man i år har haft et stort fokus på netop at se på forældrenes ønsker om skolevalg. Samtidig lykkedes det at få plads til alle på de ønskede skoler uden at skulle oprette ekstra klasser nogen steder.