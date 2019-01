JV inviterer: Mød borgmesteren til læsermøde om havnens fremtid

JydskeVestkysten inviterer abonnenter til læsermøde om havnens fremtid. Her vil borgmester Jørn Pedersen (V) forklare baggrunden for den politiske beslutning om at nedlægge erhvervshavnen og stille sig til rådighed for spørgsmål.

Erhvervshavnen i Kolding skal nedlægges. I stedet skal der gøres plads til boliger og rekreative områder.

Sådan lød beslutningen fra alle byrådets seks partier i efteråret, og siden har havnens fremtid været heftigt debatteret.

Havnens virksomheder har allieret sig med diverse brancheorganisationer for at få omgjort beslutningen. Der er skrevet til flere forskellige ministre, og staten skal behandle en officiel klage og vurdere lovligheden af byrådets beslutning.

Rigtigt mange har naturligvis en mening om den sag.

Det er en af de største og vigtigste beslutninger for byens fremtid i lang, lang tid. På den ene side vælger byrådet at lukke en erhvervshavn og dermed sige farvel til både virksomheder og arbejdspladser. På den anden side vil man bygge nye attraktive boliger i forventning om, at det kan være med til at lokke flere skatteborgere til kommunen.

I spidsen for beslutningen står borgmester Jørn Pedersen (V).

JydskeVestkysten holder jævnligt læserarrangementer om aktuelle emner under navnet JV Direkte. I den forbindelse har avisen inviteret borgmesteren til at komme og fortælle om baggrunden for den markante beslutning, hvordan han forestiller sig fremtiden for Kolding Havn og ikke mindst stille sig til rådighed for de spørgsmål, der garanteret trænger sig på.

Det sker på et læsermøde 14. januar klokken 17.30-19.00 i JydskeVestkystens mediehus i på Essen 16 i Kolding.

Da der er begrænset med plads, er mødet kun åbent for abonnenter, og billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Du kan sikre din billet på www.laeserbonus.dk/havnens-fremtid-til-debat.