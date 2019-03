Kolding: Antallet af ansatte og kunder vokser i it-virksomheden C2IT, der levere hele paletten af it-ydelser. Det er særligt i Aarhus og København, at virksomheden er vokset det seneste år, og det er også her, at virksomheden gennem opkøb vil vokse i fremtiden.

Administrerende direktør og hovedaktionær Carsten Sixhøi, der står i spidsen for samlet 100 medarbejdere, tøver ikke med at beskrive 2018 som et "fantastisk år".

- For halvandet år siden var vi fem mand i Aarhus og ingen i København. Nu er vi 20 i Aarhus og 30 mand i København. Sidste år investerede vi en del begge steder, og det kostede, men i 2018 er resultatet vokset med 85 procent. Det skal vi være glade for, siger Carsten Sixhøi.

Omsætningen er steget knap 24 procent til 161 millioner kroner, og resultatet før skat er næsten fordoblet fra 7 til 13 millioner kroner, og det er væksten i afdelingerne i Aarhus og København, der trækker resultatet op.

- Vi har været gode til at tiltrække de rigtige folk. Det gælder både i forhold til at tiltrække nogle erfarne folk, og så har vi investeret i mange unge mennesker. Vi er i en branche, hvor den suverænt største begrænsning er at få de folk, vi skal bruge. Men vi synes selv, at vi gode til at få folk. Vi har fået et godt ry. Skal du kigge på en enkelt ting, der har gjort en forskel, så er det, at vi har et godt ry, siger Carsten Sixhøi.