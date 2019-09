Islænding har overtaget bistro i golfklub

Kolding: Som kun 13-årig fik Helga Lilaa Christiansen for første gang arbejde i et køkken, hvor hun blev bedt om at lave smørrebrød. Den opgave klarede hun til perfektion, og derfor vendte hun retur til restauranten og arbejdede i sine sommerferier.

Da hun fyldte 16 år, begyndte hun at hjælpe fast i restauranten, og da hun blev 24, overtog hun den daglige drift. I alt 12 år var hun engageret i restauranten, som lå i en golfklub nær Reykjavik på Island.

Så det er en erfaren kvinde, der nu har overtaget restauranten i Birkemose Golfklub pr. 1. juni. Her står Helga i køkkenet hver eneste dag for at lave hjemmelavet mad fra bunden. Hun serverer alt fra frikadeller til æggekage og tapasbræt, og det hele laves også som takeaway.

- Mit hjem er i køkkenet. Jeg kan godt lide at lave mad, og jeg vil helst lave det hele selv. Min mand har fri fra sit job kl. 14, og så kommer han herud og hjælper mig. Han får lov at servere og tage opvasken, griner Helga.

Hun holder bistroen åben fra kl. 10 til 20 hver eneste dag.