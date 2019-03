Irske tagdækkere sigtet for at snyde 80-årige for 40.000 kroner: Mændene er blevet fængslet

Et ældre ægtepar betalte ifølge sigtelsen for, at irerne skulle reparere deres tag, men de tre mænd, der er i 20'erne, stak af uden at gøre arbejdet færdigt.

Kolding: Tre irske mænd i 20'erne er blevet varetægtsfængslet, efter de fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding sigtet for bedrageri. Mændene er sigtet for at have snydt et ældre ægtepar, der bor i en villa på Svanekevej, for 40.000 kroner. Ægteparret består af en mand og kvinde på 80 år.

Ifølge ægteparrets forklaring til politiet, der blev læst op i retten, havde de hævet pengene til irerne i banken, hvilket efterlod deres konto med et overtræk på over 12.000 kroner.

Mændene havde lovet at reparere beboernes tag, men ifølge sigtelsen udførte de ikke arbejdet, hvorefter de stak af med pengene.

Mændene nægtede sig alle skyldige og mente, at der var tale om en misforståelse. Faktisk nåede mændene knap nok at arbejde på taget, forklarede den ene.

- Vi havde en opgave, men vejret var så dårligt, at vi ikke kunne udføre det. Vores chef sagde, at vi skulle gøre det senere, sagde den ene af mændene.

En af de andre havde dog nået at være på taget.

- Jeg er bare arbejdsmand. Jeg har ikke noget at gøre med kunderne at gøre. Jeg var på taget for at reparere det. Vi blev ikke færdige, men jeg lukkede hullet, så regnen ikke lækkede ned i huset. Jeg har ikke haft noget med kunderne at gøre, sagde den ældste af de tre irere.

En af mændene forklarede i retten, at deres chef altid ringer, når han har fundet et job, mændene skal udføre, og det var også ham, der havde skaffet jobbet på Svanekevej. Ifølge offerets forklaring til politiet havde mændene selv henvendt sig ud af det blå.