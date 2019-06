Investorerne vil have lokalplaner i en fart

Kolding. Kolding Kommune oplever i øjeblikket en stor interesse fra investorer, som vil have deres penge ud at arbejde nu og her, og den interesse prøver kommunen at imødekomme så godt som muligt.

Det forklarer by- og udviklingsdirektør Merete Dissing om baggrunden for, at en lokalplansag som A.P. Pensions byggeri ved Skamlingvejen netop er kørt igennem plan-, bolig og miljøudvalget, økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse på en enkelt dag. Almindeligvis går der flere uger mellem hvert møde.

- Vi oplever en stor investeringsvilje lige nu, og hvis investorerne kan levere det materiale, vi har brug for, så optimerer vi gerne de politiske beslutningsprocesser og lægger fællesmøder ind i kalenderen, forklarer Merete Dissing. Hun oplyser, at der på samme måde er fyret op under beslutningsprocessen vedrørende eksempelvis PFA's planlagte højhusbyggeri ved Skamlingvejen.

Men lukker I ikke af for borgernes muligheder for at nå at påvirke politikernes endelige beslutninger på den måde?

- Jeg oplever sjældent, at det er i den del af processen, at der foregår noget. Det foregår jo, når planerne er ude i høringsperioden, og den sikrer vi selvfølgelig altid er der, siger Merete Dissing.