Investorer har fået nej til Rema 1000 ved Vejlevej

Virksomheden købte grunden for 37 millioner kroner og planlagde udover at opføre en Rema 1000-butik at investere cirka 200 millioner kroner i nye butikker. Men nu vil selskabet lige "vende skråen", inden de går videre med projektet.

Kolding: Der er ikke udsigt til, at der kommer en dagligvarebutik på grunden ved siden den nye, store Bauhaus-butik på Vejlevej. Plan-, bolig og miljøudvalget har sagt nej til, at der etableres dagligvarebutikker i et kommende butiksområde i forbindelse med, at kommunen skal udarbejde en kommuneplantillæg for området.

- Vi kaster os ud i det projekt på et tidspunkt, hvor planloven ikke er ændret. Vi tager en stor risiko. Det er klart. Men inden vi bruger 37 millioner kroner på en grund, der tager vi kontakt til kommunen for, at vi kan danne os et indtryk af, hvad de siger, hvis Folketinget lægge bestemmelsesretten over til kommunen. Nu vender vi lige skråen og ser, om det er et projekt, vi går videre med. Det er trods alt en investering på mindst 200 millioner kroner, siger Jan Poulsen.

Ejendomsselskabet købte grunden, inden Folketinget sidste år besluttede at overlade det til kommunerne at tage stilling til om, der kunne placeres dagligvarebutikker i områder som det ved Bauhaus.

Troede det gik igennem

Koldings Handelsråd har i et høringssvar givet udtryk for, at der på nuværende tidspunkt ikke er brug for flere dagligvarebutikker i området. Liva Stormarked, der har to supermarkeder i Kolding, skriver i sit høringssvar, at der i de senere år allerede er givet tilladelse til mange nye dagligvarebutikker, og der er rigeligt med kapacitet.

Kommunens forvaltning skriver i deres indstilling, at der ikke er brug for dagligvarebutikker i området, og henviser til Liva Stormarked, Fakta, Netto og Lidl, der ligger ud til Vejlevej, og SuperBrugsen i Bramdrupdam.

I kan jo ikke være sikre på, at planlægningen falder ud til vores fordel, selvom I har købt grunden?

- Nej. Men vi er en professionel virksomhed, og vi bruger ikke 37 millioner kroner for sjov. Vi holdt mange møder med kommunen for at få en fornemmelse af, hvor de stod. Og der var det vores opfattelse, at det ikke var noget problem at bygge en Rema 1000-butik, hvis Folketinget gav mulighed for, at kommunen kunne bestemme, siger Jan Poulsen.