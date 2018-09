Investor i kæmpe svineproducent: Selskabet er fortsat rigtig presset

Sidste uge lød det fra den administrerende direktør og medejer, Jan Rodenberg, i et Facebook-opslag, at det er vigtigere at bruge pengene på foder, end det er at færdiggøre byggeriet i Give.

AC Farming, der har hovedkvarter i Frørup ved Christiansfeld, er en af landets største svineproducenter med over 8000 søer fordelt på ejendomme i Midtjylland og Sønderjylland, og selskabet beskæftiger over 70 mand, der er med i produktionen af de over 250.000 smågrise om året.

Christiansfeld: Byggeriet af en ny stald i Give gik i stå, da betalingen til entreprenøren manglede, og udfordringerne med at skaffe penge i kasse er ikke drevet over, lyder det fra investor Jan Daugaard Pedersen.

Rigtig presset

JydskeVestkysten vil gerne tale med direktøren for at høre, hvor selskabet står lige nu, men direktøren meddeler, at han ikke er interesseret i at tale med JydskeVestkysten. Derimod er det lykkedes at fange investor Jan Daugaard Pedersen fra Vamdrup, der har skabt sin formue inden for byggeri og ejendomsmarkedet.

- I udgangspunktet synes jeg, at du skal tale med direktionen. Jeg er bare ham, der kommer med penge. Jeg er en slags bank. Jeg har overhovedet ikke noget med driften at gøre, siger Jan Daugaard, der gik ind i selskabet omkring årsskiftet 2017.

Hvordan ser du situationen lige nu i AC Farming?

- AC Farming er rigtig presset på likviditeten. Alle i AC Farming bruger deres kræfter på at finde ud af, om de kan finde en løsning. Det arbejde skal de have ro til at gøre, og det er nok også derfor, at Rodenberg ikke vil tale med jer. De bruger alle deres vågne timer på at finde en løsning, siger Jan Daugaard Pedersen.

Det er likviditeten, der er presset, siger du. Men hvad er det, som er sket set med dine øjne?

- Det skal direktionen svare på. Jeg kan godt have en masse meninger om det, men jeg synes, det er direktionen, der skal svare på spørgsmålet, siger Jan Daugaard Pedersen.