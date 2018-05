Investor er sprunget fra byggeri af 60 luksuslejligheder

Byggegrund med projekt for 60 lejligheder på Bramdrupskovvej er til salg, efter at Nissen Group har droppet investeringen. Ejeren af jorden har ingen nye private investorer i kikkerten i øjeblikket.

- Vi kunne ikke få økonomien i projektet til at hænge sammen. Jeg har ikke flere kommentarer, siger direktør hos Nissen Group, Michael Nissen, som tidligere har oplyst, at man havde en investor med på banen.

Kolding: Planen om at opføre et byggeri med 60 luksuslejligheder med fjordudsigt på Hviidsmindegrunden på Bramdrupskovvej er røget ind i vanskeligheder.

Jens-Kurt Sørensen er eneejer af jorden på Hviidsminde, som han købte tilbage i 2007 sammen med advokat Erik de Fønss.Nissen Group har haft option på jorden. Selskabet sagde i 2017, at man havde en investor til et luksusbyggeri på grunden. Hviidsmindes historie rækker tilbage til 1802, da forvalteren på Kolding Slot samlede ejendommen af parceller fra Bramdrup by. Den tidligere ejer af Hviidsminde var nu afdøde Nils Oluf Ehrenskjöld, som købte den smukke gamle ejendom i 1994.

- Men kommunen kræver, at byggeriet skal være privat. Det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide af forvaltningen, forklarer Jens-Kurt Sørensen.

Det kræver dog, at kommunen spytter kommunale kroner i projektet i form af den lovpligtige grundkapital, som udgør 10 procent af byggesummen - og så er der også en grænse for, hvor dyrt byggeriet må være.

- Aftalen var, at Nissen Group skulle betale pengene den 11. november 2017, som var to måneder efter, at lokalplanen for projektet var godkendt af Kolding Byråd. Pengene kom bare aldrig, fortæller Jens-Kurt Sørensen, som håber, at en ny investor snart melder sig.

For stort og for småt

Jens-Kurt Sørensen fortæller, at han har kontaktet flere lokale, private boligudviklere for at forhøre sig om deres interesse for at realisere byggeriet på Bramdrupskovvej - indtil videre uden held.

Problemet er her, mener grundejeren, at projektet er for småt for nogle og for stort for andre.

- Det koster 110-130 millioner kroner at bygge boligerne, så for pensionskasserne er projektet for småt, mens det er ret stort for lokale bygherrer og investorer, vurderer Jens-Kurt Sørensen.

Prisen for byggegrunden er 16,5 millioner kroner, og ifølge den godkendte lokalplan må der opføres i alt 6700 etagemeter byggeri.