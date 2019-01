Investering på 60 mio. kroner skaber 10-15 nye arbejdspladser

Det er noget af det, som medvirker til, at Smurfit Kappa i Danmark, der er del af verdensomspændende emballagevirksomhed, har valgt at udvide i Vamdrup.

Grønt produkt

Fabrikken i Vamdrup kan i dag levere såkaldt flexotryk og efter udvidelse kan man også tilbyde offsettryk.

- Vi har tidligere købt offsettryk ude i byen, så nu insourcer vi opgaver. Vi går den modsatte vej af, hvad mange andre gør. Vi har i forvejen kompetencer inden for tryk på fabrikken i Vamdrup. Medarbejderne kender området, så det giver god mening. Der kan også være perioder, hvor der er meget at lave inden for offset, og mindre i flexotryk, og så kan vi flytte rundt alt efter, hvor der er mest at lave. Hele setuppet er på plads i Vamdrup. Så det giver god mening, siger Ole Møller Hansen.

Derudover har de papirbaserede emballageløsninger medvind.

- Nu skal man passe på at kritisere sin konkurrenter. Men dem, der arbejder med plastic, de har det lidt sværere end os. Vores produkt kan genbruges, og det har medvind i de her miljøtider. Derimod har plastic jo ikke så meget medvind, siger Ole Møller Hansen, der også har ansvaret for to fabrikker i de baltiske lande, og her bliver der også investeret.

Virksomheden investerer lige nu 120 millioner kroner i fabrikken i Vilnius.