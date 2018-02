Insekthoteller blev banket sammen på stribe

Det er sjovt. Det er hyggeligt. Og så er det pokkers vigtigt for dyrelivet i haven. I vinterferien instruerede dyrepasser Benni Skræp i, hvordan man bygger et insekthotel. Han har selv planer for at lave et større insekthotel til Geografisk Have.

Kolding: Vi er blevet for gode til at rydde op i haven. Så snart hækken er klippet, eller plænen er blevet slået, så bliver der ryddet op og revet sammen, og så går turen ellers til genbrugspladsen med en fyldt trailer bag på vognen.

Så ser haven pæn ud igen. Men der mangler noget. Der mangler insekter.

Og det var lige præcis det budskab, som dyrepasser Benni Skræp serverede for de gæster, som brugte en time af vinterferien på at hamre og banke i væksthuset i Geografisk Have. De var nemlig mødt frem for at høre om insekthoteller, og hvordan man selv fremstiller et nemt insekthotel lige til at stille op et sted i haven et skyggefyldt sted.

- Insekter er vigtige for mange af havens kredsløb. De tiltrækker fugle, og de sikrer bestøvning af vores frugttræer. Der er alt mulig god grund til at få sig et insekthotel, siger Benni Skræp.

I den forbindelse har han to gode nyheder: Det er nemt at lave et insekthotel. Og det er superhyggeligt at lave sammen med børn eller børnebørn.

- Det gælder om, at man bruger sin fantasi, både når man laver rammen, og når man kommer fyld i insekthotellet. Fyldet tiltrækker forskellige slags insekter, så det er bare med at gå i gang, hvis man ellers er glad for natur. Det sjove er, at man kan gå og følge med i, hvordan livet udvikler sig i sit insekthotel, siger dyrepasseren.

Insekterne kan skabe mere liv i haven, og et insekthotel er med til at modvirke en meget kedelig tendens - nemlig en dramatisk tilbagegang for Europas insektbestande. Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med mere end 80 procent, viste en international undersøgelse, der blev offentlig gjort i sommer.