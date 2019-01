Initiativet Vi Vil Europa indbyder til EU-debat i Kolding

Kolding: Mandag den 4. februar kommer initiativet Vi Vil Europa til Kolding sammen med et panel af kandidater til Europa-Parlamentsvalget for at snakke Danmark og EU. I panelet er Linea Søgaard-Lidell (V), Pernille Weiss (K) og Kira Peter-Hansen (SF). Også Europabevægelsens formand Stine Bosse deltager i debatten sammen med formand for Nyt Europa Steen Gade.

Debatterne skal varme op til valget til Europa-Parlamentet, som finder sted den 26. maj. Den første debat finder sted på Kolding Gymnasium kl. 9.50, hvor temaet for debatten omhandler social mobilitet og unge. Herefter går turen til IBC Kolding HHX kl. 12.30, hvor panelet vil diskutere uddannelse, EU's udfordringer og fremtid og EU's rolle i Danmark.

Eftermiddagen byder på debat på Kolding Bibliotek klokken 15-16. Her vil panelet diskutere flygtninge og klima. Debatterne er åbne for alle.

Vi Vil Europa er skabt af et bredt netværk af politiske partier på tværs af fløjene, faglige organisationer og NGO'erne. Formålet med initiativet er at få EU-debatten ud til alle danskere og helt ind i de danske hjem.