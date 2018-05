Ingrid fejrer 40 år hos Alfa Laval

Kolding: Ingrid Nielsen har tirsdag 29. maj 40 års jubilæum på Alfa Laval Kolding.

- Jeg arbejdede på treholdsskift i et andet firma og ville gerne på dagarbejde. De søgte en piccoline, og mit lod var, at jeg havde kørekort, for en del af jobbet bestod i at køre på toldkontoret, stemple papirer og købe ind til kantinen, fortæller Ingrid Nielsen i en pressemeddelelse om starten for 40 år siden.

Efter syv år var jobbet vokset og blev delt i to, men hun valgte at fortsætte i kantinen. Da hun startede hed firmaet Lavrits Knudsens Maskinfabrik og lå på Kolding Havn, og da der blev bygget på Albuen, havde hun igen glæde af kørekortet, idet medarbejderne rykkede til det nye i flere tempi, og undervejs kørte hun med mad til dem fra kantinen i havnen til Albuen.

Da Ingrid Nielsen for ti år siden skiftede til lageret, var én af hendes styrker, at hun havde truckkørekort - og hun var ret begejstret for at køre truck på lageret. Det sidste halve år har hun arbejdet i produktionen.