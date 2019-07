Ingen protester mod nedrivning af historisk værtshus i Låsbygade

Så er dagene talte for den ejendom, der i et halvt århundrede lugtede af øl og cigaretrøg og genlød af glad dansemusik. Selvom Lanternen er kategoriseret som bevaringsværdig, er den i så ussel forfatning, at Kolding Kommune efter alt at dømme giver nedrivningstilladelse, så nyt byggeri kan opføres snart.

Kolding: Man skal slå vejen forbi Låsbygade i nærmeste fremtid, hvis man vil have et sidste blik af den historiske ejendom fra 1862, hvor værtshuset Lanternen huserede i et halvt århundrede frem til 2017.

Efter en naboorientering om et påtænkt nybyggeri tegner alt nemlig til, at Kolding Kommune i løbet af kort tid udsteder en tilladelse til at jævne ejendommen med jorden til anpartsselskabet San B. W. Property, som forretningsmanden Morten Bugge fra Kolding står bag. Selskabet vil opføre et nyt byggeri med 12 lejligheder og to erhvervslejemål på matriklen.

Under nabohøringen har Kolding Kommune ikke modtaget en eneste indsigelse, oplyser byggesagsafdelingen, efter at fristen udløb i tirsdags. Det betyder, at kommunen forventeligt udskriver både nedrivningstilladelse og byggetilladelse i løbet af ganske kort tid, så byggeriet kan sættes i gang umiddelbart efter sommeren, fremgår det af et notat i sagen.