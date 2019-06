Ingen plads til Neger-Tom i Folketinget: Politik har kostet mig venner og verbale tæv

Kolding: Tom Andkjær, der kalder sig selv Neger-Tom, kom ikke ind i Folketinget.

Det står klart, efter at Nye Borgerlige ikke fik noget mandat i Københavns Storkreds, hvor han var opstillet. Partiet endte ellers med fire mandater, men ikke noget til Neger-Tom, der er fra Kolding.

Tom Andkjær har torsdag morgen skrevet på sin Facebook-side, at kom han ikke ind ved dette valg, så var hans tid i politik slut. Altså genopstiller han ikke. Som han selv skriver i en opdatering på Facebook:

- Så er der ingen grund til at spilde mere tid på det.

Han glæder sig dog over, at Nye Borgerlige fik et godt valg.

Han ved ikke helt, hvad fremtiden bringer, men én ting er dog helt sikkert. Hans nyhedsblog, som han kalder for "Neger Nyt", hvor han kommenterer aktuelle nyheder, vender tilbage. Han skriver desuden, at hvis man har nemt ved at blive krænket, så er det nok ikke hans nyhedsblog, man skal følge med i.

Neger-Tom er forfatter, foredragsholder og debattør. Han er særdeles aktiv på både Facebook og Instagram med flere tusinde følgere på begge platforme, og så er han bosat i Kolding.

Tom Andkjær skriver også på Facebook, at hans involvering i politik har kostet ham nogle venskaber og han har taget imod verbale tæv, men som han også skriver, så er det en del af spillets regler.