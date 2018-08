Ingen fodboldbaner i Kolding lukkes af kommunen

- Status er, at ingen baner er lukkede, siger Torben Nielsen, en af de ansvarlige for driften af fritidsområdet.

Kolding: Er du fodboldspiller og ivrig efter at komme i gang med efterårets sæson, kommer de tørre baner ikke til at spænde ben for dig. I hvert fald har Kolding Kommune ikke tænkt sig at forbyde fodbold på nogen af byens græsbaner.

Frøene blæser væk

Kommunen har eksperimenteret med at vande mindre områder af græs for at se, hvordan det udvikler sig.

- Vi har prøvet at vande et stykke. Og efter to nætter med vand, så begynder banerne allerede at blive grønne igen, siger Torben Nielsen.

Der venter kommunen et stort stykke arbejde, når der igen kommer vand.

- Når der kommer noget vand, så er vi nødt til at have banerne eftersået. Lige nu, når banerne er som beton, blæser frøene bare væk. Såmaskinen kan ikke køre, fordi jorden er for hård, fortæller Torben Nielsen.