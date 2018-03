Ingen elever sendes i klatrepark: Aftale med Funky Monkey Park droppes i år

Der bliver ingen aftale mellem Kolding Kommunes folkeskoler og klatreparken Funky Monkey Park i år. Politikere har droppet aftale for 2018.

Kolding: Der bliver ikke sendt noget fast beløb fra Kolding Kommune til klatreparken Funky Monkey Park i 2018. Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget har netop besluttet at skippe den kommunale aftale med klatreattraktionen i år. Aftalen har ellers betydet, at alle elever i kommunens 7.-9. klasser en gang om året siden 2013 har kunnet besøge parken med deres klasse. Til gengæld fik parkens ejer, Søren Madsen, 200.000 kroner af kommunen om året. Ophøret sker efter, at der for nylig kom politisk fokus på aftalen. Det skete, da JydskeVestkysten kunne fortælle, at børne- og uddannelsesforvaltningen gennem de seneste fem år har udbetalt en million kroner til parken uden at få dokumentation for, hvor mange elever og skoler, der egentlig brugte den.

Eleverne Kolding Kommune indgik aftalen med Funky Monkey Park fra og med 2013 og har siden udbetalt 200.000 kroner per år for at kunne sende 7.-9. klasserne derud en gang om året med deres klasse.Kommunen har ikke selv holdt styr på, hvor mange elever der brugte tilbuddet.



Søren Madsen har oplyst, at så mange elever har brugt parken, til Kolding Kommune:



2014: 790



2015: 1015



2016: 1158



2017: 1542

Ikke i kulden for evigt Aftalen er ellers blevet fornyet hvert eneste år, siden den blev sat i søen i 2013, men det har nu vist sig, at aftalen ikke var blevet fornyet for 2018. Årsagen er, at den medarbejder i børne- og uddannelsesforvaltningen, der normalt tog sig af samarbejdet og aftalen med Funky Monkey Park, for nylig skiftede job til en anden kommune uden at have fornyet aftalen om skolernes brug af klatreparken. Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), siger, at ejeren af Funky Monkey Park, Søren Madsen, og hans park, ikke partout er sendt ud i kulden for altid. Men eftersom aftalen alligevel ikke var fornyet for 2018, og da politikerne alligevel har bestilt en større gennemgang af skoletjenesterne i Kolding - deriblandt Funky Monkey Park - har de sat klatreaftalen på vågeblus for i år.