Ingen anke: Det endelige punktum er sat i sagen mod Lisbeths Køreskole

Ankefristen på to uger er udløbet, og ingen af parterne har ønsket, at sagen skal prøves ved landsretten.

Dommen lød på tre måneders betinget fængsel og en bøde på 150.000 kroner til Lisbeth Jensen og en bøde på 300.000 kroner til køreskolen. Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have undervist forkert i teori og for at have medvirket til, at hendes medarbejdere gjorde det samme. Teoriundervisningen blev gennemført som it-baseret selvstudie uden dialog med en kørelærer, og det er ulovligt, fastslog retten.

Charlotte Szocska, der var forsvarer for køreskolen og dens direktør, Lisbeth Jensen, oplyser, at dommen ikke ankes. Anklagemyndigheden anker heller ikke.

Selskabet Lisbeths Holding, tidligere Lisbeths Køreskole, blev idømt en bøde på 300.000 kroner.Direktør Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have gennemført ulovlig teoriundervisning og for at have tilskyndet sine ansatte til at gøre det samme. Hun blev idømt tre måneders betinget fængsel og en bøde på i alt 150.000 kroner. Retten frakendte hende ikke retten til at udøve virksomhed som kørelærer, selvom anklagemyndigheden ønskede dette. Ankefristen på 14 dage efter afsagt dom er udløbet. Hverken Lisbeth Jensen eller anklagemyndigheden ønsker at anke.

Lettelse

Lisbeth Jensen ønsker ikke at kommentere sagen over for JydskeVestkysten. Vi ville gerne have spurgt hende, hvilken betydning bøderne får for køreskolen.

Køreskoledirektøren henviser til sin hjemmeside, hvor hun har givet sin udlægning af sagen.

Teksten er skrevet, inden ankefristen udløb, og om argumenterne for ikke at anke skriver hun blandt andet: "Mod anke vil jeg sige, at både for køreskolens, medarbejdernes og min egen skyld er overskuddet til at gennemleve flere år end de fem år, der er gået med mistanke til os, opbrugt," skriver hun blandt andet.

Samme dag, som der faldt dom i sagen, sagde Lisbeth Jensen til JydskeVestkysten, at hun trods dommen følte lettelse over, at sagen var slut.

- Jeg er lettet over, det har fået en afslutning. Det har stået på i fem år. Mine medarbejdere har været utroligt bekymrede, og de har gået i evig spænding. Jeg synes, det har været voldsomt for os. Det har været nogle hårde år, og det har været et pres for os, fortalte hun.

Desuden skriver hun på hjemmesiden, at selvom køreskolen er dømt for forkert teoriundervisning, har køreskolen aldrig haft stor dumpeprocent i teoriundervisningen.