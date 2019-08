Ingen DM-medaljer på hjemmebane

Tågerup: Der var ikke stor nok hjemmebanefordel til springrytter og arrangør Andreas Schou, da han kunne ride DM i ridebanespringning på sin egen bane hos Absolut Horses. Det blev i stedet til en syvendeplads. Mesterskabet blev vundet af Søren Møller Rohde på Todt un Prince med Søren Møller Pedersen på Tailormade Sandro Bella som nummer to og Lars Bak Andersen på Q3 Qira som nummer tre. Tina Lund på Carallo rykkede efter en ottendeplads efter kvalifikationen op som nummer fem.

Andreas Schou kunne til gengæld glæde sig over, at det blev til en andenplads i den grand prix-klasse, der blev afslutningen på det internationale CSI2* stævne, der blev afviklet sammen med DM.

Det store stævne, Absolute Horseshow på Tågerup, blev en blandet fornøjelse i forhold til vejret, hvor blandt andet et skybrud satte springbane totalt under vand, så en klasse måtte aflyses. Ud over DM for seniorer, er der også fundet vindere i Agria DRF-mesterskab U18 og Jyske Bank U21.