Indvielse af bålhytte: Flagalleen gik helt ud i skoven

Børn, unge og voksne var torsdag eftermiddag samlet i Drenderup Skov for at indvi en ny bålhytte med shelter. Muligheden for at lave mad over åben ild og overnatte i naturen er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og lokalsamfundet.

Ødis: Flagalleen gik helt ind i Drenderup Skov, hvor den nye bålhytte med shelter torsdag eftermiddag blev indviet. I alt 23 rød-hvide flag var sat op og førte frem til lysningen, hvor festlighederne foregik. Her mødtes børn fra børnehaven og skolen, unge fra Troldkærskolen og voksne fra lokalsamfundet. Det er Naturstyrelsen, der ejer statsskoven og formelt står bag projektet. Specialkonsulent Gert Hougaard Rasmussen derfra fortæller: - Projektet kom i stand i et partnerskab med det aktive lokalsamfund i Ødis med Inge Thomsen i spidsen som den, der har trukket i de rigtige tråde. Uden lokal opbakning var det ikke blevet til noget. Vi har understøttet med økonomi og med at indhente tilladelser. I Naturstyrelsen havde vi afsat cirka 100.000 kroner til projektet, men alle pengene blev ikke brugt. Bålhytten med shelter kommer med på webportalen "ud i naturen", og her kan man booke sig. Det kan være en god idé, hvis man er et større gruppe.

Drenderup Skov Bålhytten med shelter ligger på adressen Vamdrupvej 18 ved Ødis. Går man ind i skoven ved Drenderup Hus, finder man hurtigt hytten.Alle er velkomne til at bruge faciliteterne i Drenderup Skov, der er en statsskov.

Foto: Foto: Søren Gylling Gert Hougaard Rasmussen, der er specialkonsulent i Naturstyrelsen, bød velkommen til indvielsen af bålhytten. Han takkede lokalsamfundet for samarbejdet, som Inge Thomsen fra aktivitetsudvalget i Ødis, i rød trøje, har stået i spidsen for. Foto: Søren Gylling.

Frivillige i sving Inge Thomsen fra aktivitetsudvalget i Ødis kontaktede Troldkær, der er en skole, der tilbyder en praktisk orienteret uddannelse og ressourceforløb til unge med særlige behov, og spurgte om de kunne lave alle de bærende konstruktioner. - Da det var på plads, var næste step, at jeg skulle skaffe frivillige, der skulle lave hyttens beklædning. Vi fik fat i Hans Nielsen, der er pensioneret tømrer. Jeg fik ham til at være sjakbajs, ellers havde vi ikke kunnet finde ud af at lave arbejdet på den rigtige måde, fortæller Inge Thomsen. Det gik fint med at skaffe frivillige, der i nogle uger arbejdede fra morgen til aften. Så fik hun fat i Niels Møller, der har et tagfirma i Ødis Bramdrup, og han lavede hyttens tag til så lav en pris som muligt. - Næste step var borde og bænke. Det søgte vi Kolding Kommunes Landsbyforum om penge til. Og det fik vi, siger den lokale tovholder.

Foto: Foto: Søren Gylling Unge fra Troldkær rejste bålhyttens bærende konstruktioner sidste vinter. Foto: Søren Gylling

Alle er velkomne Alle må bruge bålhytten med shelter, man kan bare møde op. Man kan også booke stedet via Naturstyrelsens hjemmeside. Tanken er også, at skolen og børnehaven skal bruge stedet. Bente Møller fra børnehaven Børnehuset Søbo fortæller. - Vi er allerede i skoven mindst en gang om ugen. Børnene elsker at være herude. Nogle gange kan det være svært at bryde op og komme afsted fra børnehave, men når først vi er hernede, så vil ungerne aldrig med hjem, siger hun. Ved siden af bålhytten ligger et toilet og en lille sø. - Næste gang vi kommer i skoven, skal vi have fiskenet med, fortæller Bente Møller.

Foto: Foto: Søren Gylling Alle er mere end velkomne til at bruge den nye bålhytte med shelter. Hytten ligger i Drenderup Skov tæt på en lille sø. Foto: Søren Gylling.