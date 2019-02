Indvielse af Kinotorvet var en historisk øjeblik i Vamdrup

Som formand for lokaldemokratiudvalget var det Ole Alsted (V), der klipper biografstrimlen, da Kinotorvet blev indviet. Men han inviterede repræsentanter fra alle involverede parter til at være med til seancen. Foto: Søren Gylling

Med et klip blev Kinotorvet indviet i Vamdrup. Den enkel bevægelse markerede et kæmpeskridt for byudviklingen i det centrale Vamdrup.

Vamdrup: Hvis man spurgte sig for i folkemængden, var der ingen tvivl om, at det var en historisk dag i Vamdrup, da byen sent fredag eftermiddag officielt kunne indvi det torv, som gennem flere måneder har været undervejs foran biografen. Tager man hele forhistorien med er det afslutningen på en årelang proces. I sin tale var Helge Paulin, formanden for Vamdrup Byforum, da heller ikke bleg for at placere begivenheden oppe på en af de øverste hylder. - Det er en festdag for Vamdrup. Og det er også en festdag for hele det lokale demokrati. Man kunne godt være bekymret for det lokale demokrati, da vi fik storkommunen Kolding, men når vi står her i dag, så kan vi konstatere, at den bekymring er ikke blevet virkelighed, sagde Helge Paulin, der roste det samarbejde, der hele vejen rundt har været i udformningen af det nye torv.

Foto: Foto: Søren Gylling Landskabsarkitekt Signe Moos har udformet pladsen ud fra de ønsker, der er kommet fra Vamdrup. Resultatet er hun selv glad for. - Og jeg fornemmer på det, jeg kan høre, at man også er glad for resultatet her i Vamdrup, hvilket er det allerbedste, for det er jo ikke mit torv - det er vores alle sammens torv, siger hun. Bag hende skimtes plakaten, der viser visionen for et kommende Vamdrup Kino. Foto: Søren Gylling

En ny forbindelse Med Kinotorvet har byrådet i hvert fald forholdt sig meget konkret til byudviklingen i Vamdrup. Med torvet har byen fået en plads, der er som skabt til fællesskab og til at binde byen sammen på en ny måde. Her kan man samles, underholdes og feste. Torvet inviterer samtidig indenfor, hvis man er på vej i biografen, eller hvis man er på vej videre ad det stisystem, der efter planerne er på vej, og som skal føre videre ud i det grønne og hele vejen mod Kongeåen. Og nok så vigtigt er Kinotorvet udformet, så man herfra kan spejde under viadukten og se mod det andet centrale torv i byen. Der er med andre ord skabt en helt ny forbindelse mellem de to dele af byen, der deles af jernbanen. - Torvet er vigtigt i sig selv, og så er det jo forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil i Vamdrup. Måske inspirerer det også til, at andre begynder at tænke over, hvordan de kan være med til at forny bykernen i Vamdrup, siger borgmester Jørn Pedersen, der var en af de mange, der var dukket op til indvielsen.

Foto: Foto: Søren Gylling De kulørte lamper kunne tændes over torvet. Masternes rustfarve matcher elegant de master, der står i baggrunden og holder køreledningerne langs jernbanen. Foto: Søren Gylling

Et vigtigt klip Bag de mange fremmødte kunne man se plakaten på Kinos facaden. Plakaten skildrer visionen for den moderne biograf, som der allerede er stor opbakning til, og samtidig har kommunen sikret sig nogle af naboejendommene, så der også den vej rundt er skabt et fundament for mere byudvikling i hjertet af Vamdrup. Og Kinotorvet er den brik, der er afgørende for, at alt det andet kan realiseres. Det er torvet, der får alle de andre drømme til at give mening. Derfor var det et historisk øjeblik, da Ole Alsted, formand for lokaldemokratiudvalget, med et enkelt klip, saksede sig vej gennem den filmstrimmel, der var spændt ud ved torvet. Med det klip var torvet indviet. Det var som begyndelsen på en rigtig god film.

Foto: Foto: Søren Gylling Kinotorvet er lavet, så det er både funktionelt og smukt, lød det blandt andet fra Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Indenfor i biografen var der bobler til alle. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Pladsen var fyldt godt om med Vamdrup-borgere, som måtte fryse lidt, inden de blev inviteret indenfor i varmen på et glas bobler og lidt jazz i Vamdrup Kino. Foto: Søren Gylling