Indsats mod parkeringsbøvl ved stadion: Kort og skilte skal hjælpe bilister på vej

Et møde mellem Kolding IF, embedsmænd og udvalgsformand er mundet ud i, at Kolding IF nu får lavet små kort, der viser alternative p-pladser end på villavejene omkring Kolding Stadion. Desuden undersøges muligheden for særlige fodbold-parkeringsskilte.

Kolding: De gæster, der kommer i bil til Kolding IF's hjemmekampe i 1. division, skal fremover hjælpes bedre på vej for, at man undgår parkeringskaos omkring Kolding Stadion. Også situationer som den efter kampen mellem Kolding IF og Vejle for nylig, hvor adskillige af de bilister, der parkerede på villavejene ved Stadion fik parkeringsbøder under kampen, skal gerne undgås i fremtiden. Det blev man enig om på et møde i denne uge mellem repræsentanter for Kolding IF, embedsmænd fra kommunen og formanden for fritids- og idrætsudvalget, Søren Rasmussen (DF). Parterne slår fast, at der ikke er nogen nye parkeringspladser på vej i området omkring stadion. Derfor har det været nødvendigt at tænke i alternative baner for at løsne lidt op for parkeringsproblemerne på villavejene, hvor flere beboere under Kolding-Vejle-kampen oplevede, at der var parkeret biler foran deres indkørsel og på steder, hvor parkering ikke er tilladt.

Parkering Ved 1. divisionskampen i august mellem Kolding og Vejle var lidt over 4000 tilskuere ind og se kampen.

Der blev under kampen uddelt adskillige parkeringsbøder på villavejene omkring stadion. Ifølge formanden for kommunens teknik- og klimaudvalg, Jakob Ville (V), blev der uddelt 30 p-bøder bare på Marcus Allé.

Fodboldskilte Som noget nyt vil Kolding IF nu trykke nogle kort, hvorpå man kan se, hvilke parkeringsmuligheder der er i nærheden af Kolding Stadion, og hvor langt der er derhen fra stadion. De vil blive vist frem på klubbens hjemmeside og facebookside, og op til de store kampe vil klubben desuden få nogle frivillige til at stå i området og dele kortene ud. Målet er at få flere til at parkere andre steder i byen. Dertil kommer, at man fra kommunens side nu undersøger, om man rundt i byen kan sætte nogle særlige parkeringsskilte med et fodboldtegn på, der viser mod de p-pladser, der er hensigtsmæssige at parkere på, når man skal se Kolding IF spille. Disse skilte kan enten blive permanente eller midlertidige. - Det er en løsning her og nu, og vi har en haft en fin dialog om sagen. Det handler om at få godt nok skiltet rundt om stadion, og så laver vi nogle kort i løbet af meget kort tid, der for eksempel viser, at man kan parkere ved Ålegården, og hvor langt der er dertil, siger Claus Holm-Søberg, formand for Kolding IF.

Indkøringsperiode Han erkender, at parkeringsproblemerne måske ikke løses med et fingerknips. - Jeg tror, det skal have en indkøringsperiode, siger han. Søren Rasmussen håber, at de nye tiltag kan gøre tingene lidt lettere for Kolding IF's fans. - Vi har haft et godt og konstruktivt møde, og vi ser gerne, at vi har fodboldfans, der får nogle gode oplevelser. Der blev jo givet en række bøder under kampen mellem Kolding og Vejle, og det ærgrer mig grusomt, siger Søren Rasmussen. Han håber, at tiltagene betyder, at de fodboldgæster, der kommer i bil, fremover ikke kommer til at "køre rundt og genere naboerne."