Indsamling skal hjælpe mor til to dræbte børn i Kolding: Sådan kan du bidrage

En økonomisk indsamling skal være med til at hjælpe moderen til de to dræbte børn på Frydsvej videre i livet.

Kolding: En indsamling skal nu være med til at skabe bare lidt mening med livet for moderen, der for to uger siden mistede sine to små børn, Felix og Josefine, der ifølge politiet blev dræbt af deres far på Frydsvej i Kolding.

Det oplyser Stine Lemming. Hun er familievejleder og har været vejleder for moderen gennem de seneste to og et halvt år, hvor hun har hjulpet med at styrke samarbejdet med børnenes far.

Indsamlingen er startet af familie til Charlotte, som moderen hedder, og pengene vil gå til oplevelser, der kan skabe nye minder for hende.

- Charlotte ønsker at finde vejen tilbage til livet med et selvbillede, som rummer mere end "at være mor til to døde børn". Dette kræver nye oplevelser og minder, som hun kan snakke med sin omgangskreds om, siger Stine Lemming, som oplyser, at indsamlingen er godkendt af Civilstyrelsen og løber frem til mandag den 9. april.