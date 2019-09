Indre renovering kan lukke kirke i et halvt år

Kirken er bygget i romansk stil og regnes i dag for at være den bedst bevarede romanske domkirke i Danmark. Den er som følge af gentagne ombygninger Danmarks eneste femskibede kirke og måler 63 meter i længden og er 36 meter bred. Kirken har desuden tre tårne: Rytterspiret, som er placeret over koret, Mariatårnet, som er det lille tårn, og Borgertårnet.

Sdr. Stenderup Kirke trænger til en indre renovering, og menighedsrådet har sendt en ansøgning afsted til provstiet. Hvis den går igennem, risikerer kirken at være lukket i anden halvdel af 2020.

Kolding: Mens man i Bramdrup Kirke forbereder sig på at holde lukket i helt op mod halvandet år, når arbejdet med den kommende udvidelse går i gang, så kan man nøjes med blot at holde lukket i et halvt års tid i Sdr. Stenderup Kirke, hvis ellers provstiet nikker ja til ønsket om at renovere kirken indvendigt. Hvis renoveringen sættes i gang, så arbejder menighedsrådet med en tidsplan, der betyder, at kirken lukker ned, når næste års konfirmationer er overstået, og så bliver der genåbnet igen omkring juletid. - Det kan være tidligere, men vi er nødt til at melde et tidsrum ud, vi kan stå inde for, så folk ved, hvad de har at holde sig til, hvis de eksempelvis skal bestille tid til et bryllup, siger Niels Jørgen Langhoff, der er formand for menighedsrådet.

Puds løsnede sig I Sdr. Stenderup har man i et par år arbejdet frem mod ansøgningen. Udgangspunktet har været, at det begyndte at drysse en smule fra loftet inde i kirken. - Det var simpelthen noget af det gamle puds i loftet, der løsnede sig. Det har det gjort nogle enkelte steder, og det kan jo ikke blive ved at gå, siger menighedsrådets formand, Niels Jørgen Langhoff. Loftet er sidst blevet istandsat i 1869 under ledelse af arkitekten L.A. Winstrup. Her blev det oprindelige bjælkeloft underklædt med et fladt gipsloft med stukdekorationer. I forbindelse med den nye renovering er der også brug for at lave reparation af stukdekorationerne. - Når man skal have noget lavet i en gammel kirke, så kræver det eksperter til meget af arbejdet. Det er med til at gøre processen både længere og dyrere, siger Niels Jørgen Langhoff, som fortæller, at man også ad flere omgange har haft Nationalmuseets eksperter forbi til at vurdere projektet.

Det er en pligt Renoveringen af det indre kirkerum i Sdr. Stenderup omfatter også en indvendig kalkning af kirken. Det arbejde er sidst gjort i 1996. Den endelig pris på det samlede projekt vil afhænge af de tilbud, man får indhentet, hvis godkendelsen fra provstiet falder på plads. Men der er tale om et million-projekt. - Som menighedsråd kan vi ikke vælge at se stort på, at kirken trænger til at blive renoveret. Vi har pligt til at vedligeholde vores bygninger, og derfor har vi også arbejdet med projektet, selv om det har taget rigtig meget af vores tid de seneste par år. Det kommer ovenikøbet i direkte forlængelse af, at vi over lang tid har arbejdet med renoveringen af præstegården, som var plaget af skimmelsvamp, siger Niels Jørgen Langhoff.

Berømte navne Indenfor i kirken i Sdr. Stenderup har flere markante navne sat sig præg på udseendet. Rundt på væggene ses en del gipsrelieffer. De er udført af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, som er født i sognet. Der er tale om forarbejder til Ribe Domkirkes hoveddør samt Kathoveddøren, som er den sydlige dør i Ribe domkirke. Kunstneren har blandt andet brugt sin mand, komponisten Carl Nielsen, som model. Reliefferne blev skænket til kirken i 1922. Også arkitekterne Inger og Johannes Exner er knyttet til kirken. I en bredere offentlighed er parret kendt for deres verdensberømte renovering af Koldinghus. Her i Sdr. Stenderup stod parret i 1990'erne bag en indvendig istandsættelse, som skabte en større sammenhæng mellem de enkelte bygningsdele.