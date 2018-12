Christiansfeld: Efter 25 år med hjemsted på Haderslevvej 25 er Indre Mission i Christiansfeld gået i gang med at pakke flyttekasserne for at rykke ind i nye lokaler i Tyrstrup Kirkes splinternye sognehus.

Flytningen blev besluttet allerede i foråret på IM's generalforsamling, efter at Tyrstrup Kirkes menighedsråd på forespørgsel havde meddelt, at Indres Mission er velkommen i det nye sognehus.

- IM ønsker et stort tillykke med det flotte nye sognehus - og glæder sig til at tage det i brug og til at byde velkommen til onsdags-samvær med undervisning og foredrag om Gud og tro, hedder det i en pressemeddelelse fra IM-formand Jørn Bork Jensen.