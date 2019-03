Marianne Lindholt fra Aabenraa var stået op klokken halv seks for at tage med sin datter og barnebarn til åbningsfest i Koldings nye, store plantemarked. De tre generationer fyldte to indkøbsvogne med alt fra cowboykaktus til citrustræ.

Kolding: - Vi er kommet fantastisk fra start, fortæller Brian Reenberg, der lørdag morgen klokken 7 åbnede plantekæden Billigblomsts nyeste skud på Mønten i Kolding.

Han fortæller, at omkring 200 mennesker stod i kø, da dørene blev slået op.

Marianne Lindholdt fra Aabenraa var en af dem. Her ved nitiden står hun i køen for at betale. Hun samt hendes datter og barnebarn fra Sommersted har fyldt to indkøbsvogne.

- Jeg stod op klokken halv seks, for at vi kunne være her til åbningen klokken 7. Det er en fin butik. Det vidste jeg godt, for jeg kender Billigblomst fra Aarhus. Selv om det er billigt, så er det gode ting, man får, forklarer hun.

I de to indkøbsvogne er et oliventræ, en cowboykaktus, krukker, stedmorplanter, en toiletbørste og meget mere.

- Jeg har også købt en pyntehund, der ligner vores beagle. Når vi har betalt, så skal vi ud og hygge. Vi tager nok på café i Kolding by, siger mormoren.

Jens og Sunisa Haugstrup har også læs på deres fælles indkøbsvogn. Den er fuld af plantemuld.

- Vi kunne ikke få en vogn hver, ellers tænker jeg, at der var røget mere med, men så må vi køre herud en anden dag. Lige da vi kom ind, og jeg så køen, så var jeg lige ved at vende om og gå ud igen, men jeg blev. Det er næsten heller ikke vejr til andet end at være inde, og jeg har stået og sludret lidt med de andre i køen, fortæller Jens Haugstrup.

For selv om der mange mennesker, så er der en god atmosfære.

- I december flyttede vi fra Nordjylland til Kolding, fordi jeg blev tilbudt en god stilling i det firma, jeg i forvejen arbejdede for. Nu skal vi have ændret på haven, og derfor skal vi bruge jorden, forklarer han.