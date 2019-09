Indisk take away-kæde åbner restaurant i Kolding

Kolding: De fleste danskere forbinder nok indisk mad med butter chicken, chicken tikka masala og andre retter med godt med krydderi og fløde eller smør, serveret med det klassiske naan-brød til.

Men hos Koldings nye indiske take away-sted er menuen en helt anden. For hvor de fleste indiske spisesteder er inspireret af det nordindiske køkken, så ser The South Indian, som navnet antyder, længere mod syd.

- Det er baseret på den region, jeg selv kommer fra i Sydindien. Det er noget meget aromatisk mad, som er meget let i forhold til nordindisk mad, men det er ikke så kendt ude i verden, forklarer indehaver Kannathasan Pandian, som i 2015, efter at have boet i Danmark en god håndfuld år, besluttede sig for at åbne sit første spisested på Frederiksberg i København.

Siden er det blevet til flere københavnske steder, og også Aarhus, Aalborg, Odense og Herning har fået en afdeling af The South Indian, ligesom Kannathasan Pandian også har åbnet spisesteder i Stockholm, Oslo og Malmø.