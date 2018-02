Indbrudstyve var i gang fredag aften

Vonsild/Seest/Kolding: Indbrudstyve var fredag aften i gang flere steder i Koldingområdet.

Klokken 19.45 gik alarmen ved et kontor på Vestervænget i Vonsild. Her havde man forsøgt at bryde et vindue op, men tog benene på nakken, da alarmen lød.

Klokken 21.30 var der indbrud i en villa på Sindalvej i Seest. Her lykkedes det at bryde et vindue op og komme ind i huset. Der er dog ikke overblik over, hvad der er stjålet. Det er der heller ikke ved det indbrud, som mellem klokken 17.30 og 22 skete på Holbergsvej i Kolding. Her har tyvene brudt et kældervindue i en villa op og været rundt i huset.