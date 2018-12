To bananer til en værdi af fire kroner. Det var, hvad to indbrudstyve slap af sted med, da de natten til onsdag begik indbrud i ABC Lavpris i Vamdrup.

Vamdrup: Thomas Beyer Lauridsen, butikschef i ABC Lavpris i Vamdrup, fik ødelagt sin nattesøvn natten til onsdag. Han blev vækket klokken 01.50, fordi alarmen til butikken var gået. Hjemmefra tjekkede han butikkens overvågning, og på videoen ventede der ham et ret komisk syn.

På videoen kunne han nemlig se to indbrudstyve gå i panik, vende om og stikke af ud af butikken, efter alarmen var gået i gang. Men før tyvene var ude af butikken, nåede de lige at sikre sig et par tyvekoster: To bananer til en værdi af fire kroner.

- De er her praktisk talt i under et minut. De når at løbe ind, flippe lidt ud og så løbe ud igen, hvor de tager to bananer med på vejen. Så de er her ultrakort, løber lidt rundt og napper et par bananer at køre hjem på. De har nok haft lavt blodsukker, siger Thomas Beyer Lauridsen.

- Da jeg så videoen, tænkte jeg bare, at det var nogen, der ikke havde en plan. Det så meget impulsivt ud, siger han.

På overvågningen kan man ikke se, om indbrudstyvene er unge eller gamle. De er pakket godt ind, som Thomas Beyer Lauridsen siger.

- Jeg ved ikke, hvad de var ude efter. Vores kasser og vores penge var jo pakket væk, og så fik de pludselig travlt med at komme videre.