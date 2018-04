Indbrudstyv overraskede kvinde i soveværelset

Kolding: En kvinde bosat på Elmelunden i Seest blev natten til onsdag klokken 02.22 vækket af en indbrudstyv, der havde bevæget sig ind i kvindens soveværelse.

Kvinden vågnede, da indbrudstyven lyste hende i ansigtet med en lommelygte, mens hun lå og sov. Politiet fortæller, at kvinden blev forskrækket, og at hun råbte op, sådan at indbrudstyven forlod soveværelset og boligen. Ifølge politiet forlod indbrudstyven adressen i bil uden at have stjålet noget.

Politiet ankom senere til kvindens adresse og søgte efter spor på og omkring området ved Elmelunden. Trods hjælp fra hundepatrulje gav eftersøgningen dog ikke pote.