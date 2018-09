Lunderskov: Onsdag kl. 03.44 har der været forsøg på indbrud i en villa Egevænget i Lunderskov. Anmelderen vågnede ved, at der blev smadret en rude i døren ind til huset, og anmelder så, at der blev stukket en arm gennem ruden i forsøg på at låse døren op. Anmelderen råbte op, og gerningsmand kørte fra stedet i en mindre, mørk bil.

Gerningsmanden beskrives som en høj person iført mørk hættetrøje med hætten trukket op over hovedet. Det fremgår af politiets døgnrapport.