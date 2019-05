Kolding: Onsdag aften mellem klokken 17 og 21 var der indbrud på Brændkjærskolen. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fortæller, at der er blevet stjålet en bærbar computer og en Playstation fra skolen. Han oplyser desuden, at den ukendte gerningsmand er kommet ind på skolen ved at kaste efter at have kastet en sten gennem en rude.