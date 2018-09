Almind: Da JydskeVestkysten kommer til Dagli' Brugsen onsdag klokken 13, er butikken åben igen. Personalet i butikken og uddeleren har ingen kommentarer til nattens indbrud.

Udefra er der umiddelbart ingen synlige tegn på indbrud. Ved forretningen står fire håndværkerbiler. Den ene er fra et pengeskabsfirma, den anden fra et tømrerfirma, den tredje fra alarmselskab og den fjerde fra et firma, der yder skadesservice. På forretningens bagside står en stige, der fører op til taget.

Almind: Der har været indbrud i Dagli' Brugsen i Almind. Det er sket tirsdag mellem kl. 20.15 og kl. 06.45.

Politiet har ikke frigivet mange oplysninger i sagen, og hos Dagli' Brugsen har uddeleren ikke tid til at komme med yderligere detaljer, da flere håndværkere skal sættes i sving, så butikken kan genåbne.

Men Brugsen skriver på sin Facebook-side, at den åbner hurtigst muligt. Her står:

- Vi er desværre blevet udsat for indbrud i nat og har derfor lukket. Vi åbner hurtigst muligt men kan ikke sige hvornår. Det vil ikke være muligt at afhente pakker i dag selvom vi åbner.