Indbrud i villa: Politiet har sikret DNA

Bramdrupdam: Mandag klokken 13.38 modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i en villa på Damhusvej i Bramdrupdam.

Gerningsmanden er kommet ind via et opbrudt vindue og har været igennem det meste af huset, hvor der er stjålet to bærbare PC'er, en iPad, masser af guld- og sølvsmykker og en sportstaske. Gerningsmanden forlod huset igen via en terassedør, der stod åben, da politiet ankom til huset.

Politiet har sikret DNA-prøver forskellige steder fra huset. Prøverne bliver sendt ind til Retsmedicinsk Institut, hvor de bliver undersøgt. Der kan gå op til fire uger, før der kommer svar tilbage, oplyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi.

- Hvis der er et match, så får vi en konklusion tilbage, og hvis gerningsmanden er kendt i vores database i forvejen, har vi bevis og kan gå ud og afhøre og sigte en gerningsmand, Så det er det, vi håber på i de her indbrud, hvor vi kan sikre DNA.