Indbrud i kirke: Dåbsfad og kæmpestor alterlysestage stjålet

Anette Jorsal, formand for menighedsrådet i Sdr. Bjert Sogn, vurderer ikke, at de ting, der er blevet stjålet fra kirken, har nogen særlig stor værdi for andre end kirken selv.

Sdr. Bjert: Natten til torsdag i sidste uge var der ubudne gæster i Sdr. Bjert Kirke. Det fortæller Anette Jorsal, der er formand for menighedsrådet i Sdr. Bjert Sogn.

Hun fortæller, at der med vold er blevet brudt en dør op til kirken, hvorefter der er blevet stjålet en række genstande fra kirken. Kirken har blandt andet mistet sit dåbsfad og en kæmpestor og tung alterlysestage.

- Vi finder selvfølgelig en backup for vores dåbsfad, men det er bare pissetræls. Det er et stort arbejde at få det rekonstrueret, og det er heller ikke billigt, men vi har heldigvis en forsikring, der dækker, siger Anette Jorsal.

Menighedsrådsformanden undrer sig over, hvad tyvene skal bruge tingene til. Ud over dåbsfadet og alterlysestagen er der blevet stjålet nogle lyseslukkere og nogle messinglysestager.

- Jeg kan ikke se, hvad de får ud af det, men der må jo være et marked for det et eller andet sted, siger Anette Jorsal, der dog ikke vurderer, at tingene er mange penge værd.

- Der er ikke noget at omstøbe ved en kæmpe malmlysestage, der er messingbelagt. Nogle af de andre ting er også bare sølvbelagte. Det er simpelthen ikke ret meget værd, ud over det har noget affektionsværdi for os, fordi det er skænket som gave, siger hun.