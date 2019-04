Seest: Natten til onsdag klokken 03.48 var der indbrud ved Seest Idrætspark, hvor en pengekasse i klubhuset er blevet brudt op.

Skraldespande er blevet stillet op på et bænkesæt, hvorfra tyven er kommet op på en balkon. Det er her, det er lykkedes for tyven at bryde en dør op til klubhuset.

Indenfor er flere forskellige døre brudt op, og det samme er altså en pengekasse i cafeteriaområdet. Politiet ved ikke, om der var penge i kassen.