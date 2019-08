Indbrud i BMW på samkørselsplads: Man kan ikke have sin bil stående der

Kolding: Natten til lørdag var der indbrud og store skader på mindst én bil på samkørselspladsen ved Kolding Syd afkørsel 65.

Dæk og fælge er alle blevet stjålet, ruden i førersiden er knust, midterkonsollen er åbnet, handskerummet er åbnet og gennemrodet, og rattet er afmonteret på en sort BMW, oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi, Brian Fuglsang.

Ejeren af den sorte BMW 118D med M ekstraudstyr fra 2015, fortæller JydskeVestkysten, at der var begået tyveri i mindst to biler ved samkørselspladsen natten til lørdag, men politiet har kun fået politianmeldt en enkelt bil. I juli var der lignende tyverier fra tre BMW'er i Strandhuse-området.

- Vi har flere gange læst om indbrud på denne plads, så normalt parkerer vi der ikke, men min kone havde travlt i fredags. Jeg føler, man stort set ikke kan parkere bilen på denne plads om natten; man giver nærmest de kriminelle en gave, siger ejeren af bilen, der ønsker at være anonym.

Ejerens kone kører Aarhus hver tredje weekend med en ven, og hun parkerer normalt bilen et mere sikkert sted, men i fredags havde hun travlt, så hun tog chancen og parkerede bilen på pladsen. Hun er meget oprevet over oplevelsen, og hun ønsker ikke at udtale sig.

Politiet har ikke fundet nogen gerningsmand, men forbrydelsens fremgangsmåde indikerer, at der er en intention bag.

- Man må næsten formode, det er nogle, som forsøger at sælge reservedele syd for grænsen. Vi har førhen haft perioder, hvor vi har haft besøg af østeuropæere, som begår tyveri i BMW'er, hvor de tager 4-5 biler på en nat, siger vagthavende ved Sydøstjyllands Politi, Brian Fuglsang.

Ejeren af bilen vil fremover aldrig parkere på samkørselspladsen og opfordrer alle andre til at holde sig væk:

- Det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan parkere sin bil sikkert på en parkeringsplads. Det er helt sikkert - man kan ikke have en bil stående der.