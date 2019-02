Indbrud fortsætter med uformindsket styrke i Hejlsminde

For nogle dage siden var det her i den sydlige del af Hejlsminde, hvor den var gal i forhold til indbrud. De seneste dage har den så været gal i den nordlige ende af byen, hvor det er gået ud over seks sommerhuse på Grønningen og et på Bøgevej. Foto: Søren Gylling

Der bliver fortsat begået mange indbrud i sommerhuse i Hejlsminde. De seneste dage er det især gået ud over en vej i den nordlige ende af byen.

Hejlsminde: Efter at der i nogle dage blev begået indbrud i adskillige sommerhuse på Æ Skovbryn i den sydlige del af Hejlsminde, er indbrudsbølgen tilsyneladende rykket til den modsatte ende af den lille by. De seneste par dage har politiet således modtaget anmeldelser af i alt syv indbrud. Heraf er seks af dem begået på Grønningen, og et enkelt er begået på Bøgevej, der ligger umiddelbart ved siden af Grønningen. Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard, fortæller, at man fra politiets side har et stort fokus på indbrudsbølgen i Hejlsminde, og at man blandt andet vil tage kontakt til grundejerforeningerne i området. Desuden er der skruet op for den forebyggende indsats, siger han - uden at ville fortælle præcist hvordan.

Fakta Vi samler indbruddene og sammenligner dem naturligvis, for der er jo en vis sandsynlighed for, at det er den samme gerningsmand.



Finn Ellesgaard, Sydøstjyllands Politi

Analyserer indbruddene - Vi samler også indbruddene og sammenligner dem naturligvis, for der er jo en vis sandsynlighed for, at det er den samme gerningsmand. Vi bruger analysedelen med det samme, siger Finn Ellesgaard og forklarer, at man for eksempel ser på, om der sker lignende indbrud andre steder i politikredsen eller i nabokredse. Man ser også på, hvad der bliver stjålet, hvordan indbruddene foregår, og om der er set biler med bestemte registreringsnumre i Hejlsminde eller andre steder, hvor der bliver begået indbrud. Enkelte af indbruddene er sket i løbet af de seneste halvanden uges tid, mens andre er sket i de seneste dage. I de fleste tilfælde har man endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet, mens der andre steder formentlig ikke er stjålet noget.

Brudt op med koben For de i alt syv indbrud på Grønningen og Bøgevej, som politiet har fået anmeldelse om de seneste par dage, gælder det, at tyvene er kommet ind ved at bryde et vindue op. Flere steder kan politiet konstatere, at det er sket med et koben. Finn Ellesgaard oplyser, at da det er sommerhuse, der har været indbrud i, har man ofte ikke været i kontakt med ejerne endnu. Tit er det naboer, der opdager indbruddene.