Kolding: Der var forsøg på indbrud på Kongebrogade natten til søndag klokken 01.45. Et kældervindue til et værelse var forsøgt opbrudt med et koben, men indbruddet blev afværget, da en beboer på adressen vågnede og skræmte de to indbrudstyve væk.

Gerningsmændene kørte straks væk på scooter, og man har ikke fundet dem, oplyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi.