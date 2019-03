Ild i lade: Blæsten gav meterhøje flammer

Stepping: Klokken halv et natten til søndag blev brandvæsnet kaldt ud til ild i en lade med halm på Vojumvej. I første omgang kørte mandskab fra brandstationerne i Stepping og Tyrstrup ud sammen med indsatsleder Steen Christensen. Senere blev der også tilkaldt assistance fra Vamdrup. Det blæste kraftigt, og vinden fik ilden til at blusse op.

- Arbejdet stod på til omkring klokken halv syv søndag morgen, hvor vi kunne begyndte at sende folk hjem. De fleste var færdige og kørte hjem klokken 12.30 søndag, men vi satte to mand og en tankvogn på brandvagt, hvis noget skulle blusse op igen, fortæller Steen Christensen.

Han har fået oplyst, at der var 100-150 stor bigballer i laden.

- Der står kun ladens ydervægge og stålspir tilbage, resten er brændt, oplyser indsatslederen.

Ved du, hvordan ilden er opstået?

- Ejendommen ligger på begge sider af Vojumvej. Overfor laden har man et halmfyr. Der er på et tidspunkt båret aske ud fra fyret, og det kan være, at ilden har taget fat i en gløde fra askebunken og ført den over i laden, men det er kun en mulighed, siger indsatslederen.