Ild i elboks: Eksplosionsfare ved brand på chokoladefabrik

Kokbjerg: Der er søndag eftermiddag udbrudt brand på PR Chokolades fabrik i Kokbjerg.

Det er en elboks, som der er gået ild i. Først var der ikke fare for, at branden ville sprede sig, men det har siden vist sig, at der er placeret større gasflasker ved siden af elboksen. Derfor er der nu eksplosionsfare ved branden.

Det har gjort, at politiet har valgt at spærre hele vejen, hvor chokoladefabrikken holder til, af. Det oplyser Jeppe Tranum, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.