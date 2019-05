Ikke nok at lave: De udviklingshæmmedes to butikker lukker

Kolding: Inden for de kommende seks måneder lukker de udviklingshæmmedes butik i Låsbygade i Kolding og i Nørregade i Christiansfeld. Det har politikerne i udvalget for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler besluttet.

- Det har jeg det fint med, for vi har haft en god proces, hvor vi har undersøgt, om vi kunne gøre noget for at gøre butikkerne til et bedre tilbud, og om der var alternativer til at lukke. Vi har også spurgt, hvad de syv borgere, der arbejder i butikkerne, gerne vil. Det har været en god proces, og jeg tror, at det lander godt, fortæller udvalgsformand Benny Dall (EL).

Forhistorien er den, at butikkerne de seneste år har oplevet et fald i aktiviteten, så der mangler opgaver til både de syv borgere, der arbejder i de to butikker, og til de ansatte. Økonomisk har butikkerne givet et minus på omkring en million kroner i hvert af de seneste to år. Butikkerne er også væsentligt dyrere at drive end kommunens øvrige tilbud om støttet beskæftigelse.

At lukke butikkerne er den del af kommunens "Selvværd og sammenhæng"-strategi. Den går kort fortalt ud på at spørge borgerne til råds og finde nye løsninger, der er til glæde for borgerne og sparer penge for kommunen.