Det toårige forsøg med at give forældre penge for at passe deres barn derhjemme stopper snart. Der er ikke flere nye forældre, der kan få bevilget betaling, og de, der er med i ordningen, må vinke farvel til den kommunale betaling.

Kolding: Det er snart slut med at få penge fra kommunen, hvis man som småbørnsforælder i Kolding går hjemme og passer sit barn i stedet for at sende det i daginstitution eller dagpleje.

I foråret 2017 blev et toårigt forsøg sat i gang for 2017 og 2018, som betyder, at man kunne få tilskud til pasning af egne børn, og en million kroner blev sat af til ordningen for hvert af de to år.

Skulle ordningen fortsætte, havde det krævet, at byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 havde punget ud og sat ekstra penge af til det, og i det stramme sparebudgetforlig, som bliver endeligt vedtaget i næste uge, vurderede politikerne, at der ikke var plads til at prioritere at betale forældre for at passe deres barn hjemme.

Pernille Øhlenschlæger Pedersen sidder i børne- og uddannelsesudvalget for Venstre og var, før hun kom i byrådet, med til at presse på for at få forsøgsordningen i gang, da hun dengang selv passede sine tvillinger derhjemme.

- Jeg går stadig helt vildt ind for det, men samtidig med at vi har måttet vedtage store besparelser, er det selvfølgelig en diskussion, om man så kan fortsætte sådan en ordning. Vi kan ikke tage med den ene hånd og give med den anden hånd, siger hun, der mener, at tilskud til pasning af egne børn ellers kan være med til at trække børnefamilier til kommunen.